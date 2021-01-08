Россиян предупредили о похолодании после праздников

После новогодних праздников температура воздуха снизится на территории всей европейской части России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам синоптика, до конца каникул погода будет комфортной, однако в первый рабочий день, 11 января, значительно похолодает. Так, ночью температура опустится до -11...-16°C, а днем – до -8...-13°C.

Заморозки продолжатся и 12 января, кроме того, к концу праздников в европейской части страны высота сугробов увеличится на 2-4 см, рассказал Вильфанд.

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