Отец из ХМАО насиловал дочь и маленького сына и получил срок

В ХМАО мужчину осудили за изнасилование своих детей

Жителю ХМАО вынесли приговор по делу о преступлении, которое он совершил в отношении своих детей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мужчина насиловал дочь и сына 2007 и 2013 годов рождения соответственно, это происходило в течение десяти лет. Впервые отец изнасиловал девочку после того, как ей исполнилось 14 лет. Некоторые моменты девочка тайно записала на аудио.

«Кроме того, в декабре 2023 года осужденный через сеть Интернет направил дочери видеоматериал порнографического содержания», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Помимо обвинений, связанных с действиями сексуального характера, в деле фигурировало и неисполнение родительских обязанностей. Во время следственных мероприятий фигурант признал вину.

Суд приговорил россиянина к 19 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее мужчина 13 лет насиловал дочь и ее подруг, подмешивая им снотворное в молоко.