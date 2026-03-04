Размер шрифта
Минфин РФ временно приостановит операции с валютой и золотом

Минфин не будет продавать и покупать валюту из-за изменений бюджетного правила
Мария Девахина/РИА Новости

Минфин РФ временно приостановит операции по продаже и покупке валюты и золота в марте 2026 года из-за изменений бюджетного правила. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

В качестве причины в министерстве указывают изменение параметра базовой цены на нефть.

«Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем отложенной покупки и продажи уточнят с учетом новых параметров базовой цены на нефть при возобновлении операций.

4 марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев говорил, что в апреле доллар подорожает до 81–82 рублей, евро — до 94–95 рублей, юань — до 11,5 рубля.

По его словам, в течение марта возможны события, способные повлиять на позиции рубля. Во-первых, ЦБ может убавить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов, доведя ее таким образом до 15%, считает Шепелев. По его словам, во-вторых, — что еще более важно — мы получили четкий сигнал от главы Минфина о готовности ужесточить бюджетное правило в части цены отсечения нефти.

Ранее стало известно, как война Израиля и США с Ираном повлияет на нефть и рубль.

 
