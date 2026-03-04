Размер шрифта
В МИД РФ сравнили преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна

Захарова: данные о том, что творил Киев с детьми, превзошли бы наследие Эпштейна
Владимир Баранов/РИА Новости

Информация о преступлениях, которые совершил Киев в отношении детей, могла бы затмить известный скандал с файлами Джеффри Эпштейна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Я представляю масштаб того мирового скандала, который, конечно, превзойдет все это эпштейновское наследие, когда будут опубликованы данные о том, что киевский режим творил с детьми», - сказала дипломат.

Такое мнение высказала Захарова, комментируя новый закон, подписанный Зеленским, о разрешении принудительно эвакуировать несовершеннолетних из мест активных боевых и возможных военных действий без согласия родителей.

Из документа следует, что полиция сможет вывезти детей из прифронтовых регионов, если их родители откажутся от данной меры. После эвакуации несовершеннолетних передадут органам опеки. При этом родители смогут вернуть своих детей в течение шести месяцев при условии проживания на безопасной территории.

Ранее Украина начала принудительную эвакуацию детей из городов ДНР, дальнейшая судьба которых остается неизвестной.

 
