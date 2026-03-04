Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Сатир о российском кино: «Пытаюсь полюбить»

Комик Сатир заявил, что в российских фильмах плохой сценарий
satyr_ilya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и блогер Сатир (Илья Шабельников – настоящее имя) в шоу «Что о тебе думают?» на VK Видео признался, что ему не нравится российское кино.

«Я пытаюсь полюбить российское кино, но у меня не получается», — заявил пародист.

Сатир заявил, что, несмотря на большое количество талантливых актеров и «гениальных» операторов с режиссерами, в российском кино серьезные проблемы со сценарием.

Шабельников отметил, что сейчас работает над сценарием к комедии.

«Это очень сложно. Последняя хорошая комедия, которая выходила, — это «Горько», — поделился комик.

Шабельников стал известен после создания своего YouTube-канала, на котором публиковал пародии на известных личностей. Он снимал ролики в образах Юрия Хованского, Сергея Дружко, Егора Крида, Тимати, Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Дмитрия Ларина, Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом), Басты, Паши Техника и Александра Зубарева. Позже артист принял участие в таких проектах, как «Ничего смешного», «Маркони сегодня», «Зона комфорта», «Объяснялкины», «КликКлак шоу», «Альманах: Психические расстройства».

Ранее Сатир захотел поцеловать каблук Собчак.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!