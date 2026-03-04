Сатир о российском кино: «Пытаюсь полюбить»

Комик Сатир заявил, что в российских фильмах плохой сценарий

satyr_ilya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и блогер Сатир (Илья Шабельников – настоящее имя) в шоу «Что о тебе думают?» на VK Видео признался, что ему не нравится российское кино.

«Я пытаюсь полюбить российское кино, но у меня не получается», — заявил пародист.

Сатир заявил, что, несмотря на большое количество талантливых актеров и «гениальных» операторов с режиссерами, в российском кино серьезные проблемы со сценарием.

Шабельников отметил, что сейчас работает над сценарием к комедии.

«Это очень сложно. Последняя хорошая комедия, которая выходила, — это «Горько», — поделился комик.

Шабельников стал известен после создания своего YouTube-канала, на котором публиковал пародии на известных личностей. Он снимал ролики в образах Юрия Хованского, Сергея Дружко, Егора Крида, Тимати, Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Дмитрия Ларина, Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом), Басты, Паши Техника и Александра Зубарева. Позже артист принял участие в таких проектах, как «Ничего смешного», «Маркони сегодня», «Зона комфорта», «Объяснялкины», «КликКлак шоу», «Альманах: Психические расстройства».

