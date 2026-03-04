Стало известно о состоянии парализованного в Таиланде омского врача

Омский хирург Михаил Коробейников, которого парализовало в Таиланде, вернулся в родной город спецбортом. Сейчас мужчина проходит лечение, пишет местный портал NGS55.RU со ссылкой на минздрав региона.

«Сейчас врач, которого парализовало в Таиланде, вернулся в родной Омск спецбортом и проходит лечение здесь. Доктора уже перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние стабильное», — сказано в публикации.

В феврале сообщалось, что детский хирург Михаил Коробейников в Таиланде перенес инфаркт спинного мозга. В результате мужчина оказался полностью парализован. Он находился в одной из тайских больниц.

Его сын Григорий рассказывал о сложностях во взаимодействии с зарубежной клиникой: большинство медицинских процедур требует отдельного согласования со страховщиком. За содействием он обращался в российское посольство.

Позже руководитель благотворительного фонда «Радуга» Валерий Евстигнеев заявлял, что для перевозки врача нужен спецборт, поскольку Коробейникова нужно было транспортировать только в положении лежа.

Ранее Индия запретила всем медицинским учреждениям работать со страховыми компаниями из России.