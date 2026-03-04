Уехавший из РФ Тимур Бекмамбетова лишился особняка в Казани

Изъятый у Бекмамбетова особняк в Казани продали на торгах за 21,4 млн рублей

Особняк в Казани, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова, продали на торгах. Об этом сообщается на сайте государственного портала torgi.gov.ru.

Речь идет о Доме Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой 1873 года постройки, который признан объектом культурного наследия регионального значения. Объект включает несколько помещений общей площадью более 200 квадратных метров. При начальной цене более 9,3 млн рублей особняк продали за более чем 21,4 млн. Новым владельцем здания стал бизнесмен Сергей Еремеев. Он должен будет провести в усадьбе восстановительные работы, стоимость которых оценивается в 91,8 млн рублей.

Торги были организованы по решению Вахитовского районного суда Казани. По результатам проверки было установлено, что за объектом культурного наследия никто не следит. В 2021 году после пожара и обрушения крыши в здании были проведены лишь противоаварийные работы, однако полноценная реставрация так и не начата. По состоянию на май 2025 года здание было законсервировано.

Бекмамбетов, который выступал ответчиком по делу, на суд не явился. Установлено, что он бездействовал и не принимал никаких мер по сохранению здания, представляющего культурную ценность.

Режиссер Тимур Бекмамбетов был одним из первых культурных деятелей, которые покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО). В марте 2022 года он назвал решение отстранить русские фильмы от американских и европейских кинопремий разумным и поддержал меры по изоляции нашей страны.

