Губерниев заявил, что лыжник Большунов не имел шанса выйти из российского гражданства

Губерниев заявил, что лыжник Большунов не смог бы сменить спортивное гражданство

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что лыжник Александр Большунов не смог бы сменить спортивное гражданство даже если бы захотел.

О том, что ему предлагали перестать выступать за сборную России, Большунов рассказал 3 марта.

«Не думаю, что это была серьезная попытка, чтобы Большунов сменил гражданство. Невозможно представить это со стороны Большунова, он россиянин и молодец, выступает за страну. Попытка его натурализовать была бы обречена на провал, с учетом противодействий и всех нюансов», — заявил Губерниев.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не одобрила Большунову нейтральный статус, из-за чего он не имел шанса отобраться на Олимпиаду.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

