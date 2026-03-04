Россия потребовала гарантий безопасности своих загранпредставительств на Ближнем Востоке

Россия требует обеспечения гарантий безопасности своих представительств в странах Ближнего Востока, а также других гражданских объектов, где работают россияне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, 2 марта ракеты участников иранского конфликта взрывались в радиусе 500 м от посольства и торгового представительства Российской Федерации.

Захарова также сообщила, что в настоящее время в странах Ближнего Востока пребывают около 50 тысяч российских граждан.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.