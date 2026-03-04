Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Профессор спрогнозировал ослабление позиций ЕС на Ближнем Востоке

Профессор Пардо: Европа рискует быть воспринята как маргинальный игрок
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европа, которая ранее была ключевым игроком на Ближнем Востоке, после атаки США и Израиля на Иран рискует оказаться второстепенным, а то и «маргинальным игроком» в данном регионе. Об этом в статье для Jerusalem Post написал израильский эксперт по международным отношениям, профессор Университета имени Бен-Гуриона в Негеве Шарон Пардо.

Он отметил, что ранее «экономический вес» Европы позволял ей присутствовать на Ближнем Востоке как важный игрок, «даже если политическое влияние оставалось неравномерным». Однако последние 2,5 года «изменили региональный ландшафт» и «обнажили пределы европейского взаимодействия», так как от лидеров ЕС «заявлений было много, но влияния – мало».

«Неприятная правда заключается в том, что теперь Европа рискует прослыть не слабым, а маргинальным игроком. <…> Она хочет быть на виду, но не вступать в конфронтацию, присутствовать, но не претендовать на лидерство. ЕС стремится наблюдать, взаимодействовать и оказывать косвенное влияние, сохраняя при этом легитимность многосторонних структур», – отметил эксперт.

По словам Пардо, стремление Европы стать глобальным игроком на Ближнем Востоке «сейчас сталкивается с самым серьезным испытанием». И «если Европа отступит, другие займут её место», отметил он.

«Ослабление влияния Европы на Ближнем Востоке не означает конец ее регионального присутствия, но знаменует собой трансформацию. ЕС пересматривает свои внешнеполитические амбиции под давлением внутренних уязвимостей и непосредственных угроз безопасности. Остается открытым вопрос, будет ли эта перестройка временной или структурной», – написал автор.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, а затем ликвидировали верховного лидера страны Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп объяснил проведение операции тем, что Тегеран не отказался от планов завладеть ядерным оружием. В ответ на атаку Иран ударил по Израилю и базам США в странах Ближнего Востока.

В совместном заявлении лидеры Франции, Германии и Британии возмутились ударами Ирана и пригрозили применить военные меры «для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники». А официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что если страны ЕС присоединятся к операции США и Израиля против Ирана, то для Тегерана это будет актом войны.

Британский писатель Гэвин Мортимер в статье для журнала The Spectator написал, что европейские правительства «неохотно» одобряют удары США и Израиля по Ирану, так как опасаются проживающих в ЕС мусульман.

Ранее в Европе рассказали, к чему может привести падение режима в Иране.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!