В Норвегии умерли три привившихся от коронавируса человека

В Норвегии умерли три человека, которым сделали прививку от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию коммуны Сула.

«Могу подтвердить, что умер пожилой постоялец больницы, имевший основные заболевания, незадолго до смерти ему была сделала прививка», — приводятся слова главного врача населенного пункта Пернилле Хегре Серенсен.

82-летний пациент получил препарат 5 января. 6 января мужчина скончался. Тем не менее, врачи считают, что вакцина не могла стать причиной смерти. Это будет выяснено в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что умерли два человека, которым была введена вакцина.

В Норвегии коронавирусом заразились 53 326, скончались 467 человек.

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