В России выявлено еще 24 246 новых случаев коронавируса
Анна Светлова
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В России выявили 24 246 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (4 842), Санкт-Петербурге (3 649), Московской области (1 131).
В стране за прошедший день выздоровели 22 632 пациента, скончались 518.
За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 284 384 жителей России, вылечились 2 662 668 человек, умерли 59 506.
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