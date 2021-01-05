Эксперт назвал главных виновников утечек данных россиян

Виновниками утечек данных жителей России в основном становятся компании и ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяна.

«Именно компании и ведомства, обслуживающие граждан, становятся основными источниками утечек», — сказал эксперт.

Он пояснил, к оттокам информации из крупных предприятий и банков, в основном, бывают причастны инсайдеры, которые продают базы или услуги по «пробиву».

По словам Оганесяна, чаще всего эти инсайдеры являются членами группировок незаконных торговцев данными, в числе которых также есть посредники, занимающиеся реализацией украденных данных.

«Из более мелких компаний информация, в основном, утекает «сама по себе» – через открытые серверы баз данных, облачные хранилища, а также системы удаленного доступа», — рассказал специалист.

Так, в 2020 году, в связи с всеобщим переходом на дистанционную работу, число таких утечек увеличилось и было особенно высоко в период весеннего карантина.

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