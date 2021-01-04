В Псковской области более 3 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

Более 3,2 тыс. жителей Псковской области остались без света из-за непогоды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что к 12.00 мск отсутствие электроснабжения зафиксировали в 153 населенных пунктах региона, где проживают 3245 человек, 206 детей, а также находятся 448 домов.

В настоящее время аэромобильная группировка МЧС России оказывает адресную помощь по распиловке и уборке поваленных деревьев.

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