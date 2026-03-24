Видео: россияне на Chery Tiggo не выжили в ДТП с фурой

В Красноярском крае на видео сняли последствия жесткого ДТП, в котором не выжили люди

На трассе КрасноярскКанск столкнулись Chery Tiggo и большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Сегодня утром на 960-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» 43-летний водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo Pro Max, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Mercedes Benz Actros под управлением 47-летнего водителя», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что черная иномарка находится за пределами проезжей части, кроме того, машина получила серьезные повреждения: у нее смят кузов, полностью разбит капот и бампер, отсутствует крыша, стекла, несколько колес, а детали разлетелись по проезжей части и снегу. Рядом с Chery находится фура, которая в момент аварии тоже вылетела в кювет.

По данным канала, в результате произошедшего водитель и 45-летняя пассажира Chery получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Петербурге ДТП парализовало движение автомобилей.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

