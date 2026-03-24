После поздравления Ким Чен Ына Лукашенко решил к нему съездить

Пресс-служба Лукашенко сообщила о его визите в КНДР 25-26 марта
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко 25-26 марта посетит КНДР с официальным визитом по приглашению главы республики Ким Чен Ына. Об этом сообщила его пресс-служба на своем официальном сайте.

В сообщении уточняется, что главным мероприятием в ходе поездки станут двусторонние переговоры на высшем уровне.

«Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты», — уточнили в пресс-службе президента Белоруссии.

Главной целью запланированного визита названы укрепление «договорно-правовой базы» двусторонних отношений и активизация взаимодействия между республиками.

Накануне Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР, пожелал здоровья и плодотворной работы, а также подчеркнул, что это событие отражает волеизъявление северокорейского народа.

До этого аналогичное поздравление Ким Чен Ын получил от президента России Владимира Путина. В Кремле допустили, что лидер КНДР может в ближайшее время посетить РФ, поскольку у него есть «действующие приглашения».

Ранее в США рассказали о подготовке встречи Лукашенко с Трампом.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!