После поздравления Ким Чен Ына Лукашенко решил к нему съездить

Белорусский президент Александр Лукашенко 25-26 марта посетит КНДР с официальным визитом по приглашению главы республики Ким Чен Ына. Об этом сообщила его пресс-служба на своем официальном сайте.
В сообщении уточняется, что главным мероприятием в ходе поездки станут двусторонние переговоры на высшем уровне.
«Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты», — уточнили в пресс-службе президента Белоруссии.
Главной целью запланированного визита названы укрепление «договорно-правовой базы» двусторонних отношений и активизация взаимодействия между республиками.
Накануне Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР, пожелал здоровья и плодотворной работы, а также подчеркнул, что это событие отражает волеизъявление северокорейского народа.
До этого аналогичное поздравление Ким Чен Ын получил от президента России Владимира Путина. В Кремле допустили, что лидер КНДР может в ближайшее время посетить РФ, поскольку у него есть «действующие приглашения».
Ранее в США рассказали о подготовке встречи Лукашенко с Трампом.