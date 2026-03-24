Россияне стали чаще интересоваться новыми квартирами

Интерес россиян к новостройкам с начала 2026 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости «КоридорЪ», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru». Дополнительным признаком оживления на рынке стал рост запросов в интернете по теме ипотечных ставок: за год их число увеличилось втрое.

По абсолютному числу запросов лидером ожидаемо стала Москва — 205,5 тыс. Далее идут Санкт-Петербург с 70,9 тыс. запросов и Екатеринбург с 28,2 тыс. Если считать индекс интереса к теме новостроек, то в первую пятерку вошли Москва, Пермь, Екатеринбург, Волгоград и Нижний Новгород. В конце рейтинга оказались Казань, Омск и Челябинск. В компании это связывают в том числе с более ограниченным предложением и меньшим числом новых проектов на местных рынках.

В агентстве отметили, что спрос поддерживается не только за счет появления новых жилых комплексов и развития инфраструктуры, но и благодаря росту межрегиональных сделок: покупатели из крупных городов все чаще рассматривают недвижимость в других регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, как для вложения денег, так и для детей, которые переезжают учиться.

Основатель и генеральный директор АН «КоридорЪ» Лариса Афанасьева рассказала, что межрегиональные сделки проходят по разным сценариям: иногда клиент сам обращается за подбором жилья в другом регионе, а иногда его передают московским коллегам партнеры из других городов. По ее словам, одним из таких примеров стала покупка однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м в Новой Москве примерно за 13 млн рублей для ребенка, который поступал в столичный вуз.

В агентстве подчеркнули, что интерес к покупке новостроек сохраняется даже на фоне высокой ключевой ставки (15%). На это влияют программы господдержки, включая семейную ипотеку, рост привлекательности региональных проектов и более высокая мобильность покупателей. При этом россияне стали дольше выбирать жилье и тщательнее обдумывать сделку, однако сама потребность в улучшении жилищных условий остается одной из самых заметных на рынке.

