Около 35 человек задержаны после конфликта со стрельбой в Москве

В результате массового конфликта со стрельбой на востоке Москвы задержаны около 35 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 января в столичном районе Гольяново, заявил источник. По его словам, прибывшие на место полицейские задержали около 35 человек.

Как рассказал источник, стрельба велась из охолощенного оружия, информация о пострадавших не поступала. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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