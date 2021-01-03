Около 35 человек задержаны после конфликта со стрельбой в Москве
Полина Рутковская
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В результате массового конфликта со стрельбой на востоке Москвы задержаны около 35 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 1 января в столичном районе Гольяново, заявил источник. По его словам, прибывшие на место полицейские задержали около 35 человек.
Как рассказал источник, стрельба велась из охолощенного оружия, информация о пострадавших не поступала. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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