Освобожденные в Ливии моряки не знали, за что их задержали

Российские моряки, вернувшиеся из Ливии, не знали, за что их арестовали и в чем обвиняют. Об этом рассказал один из членов экипажа Виктор Бодряга, передает РИА «Новости».

«Что они хотели добиться, мы не можем понять», — сказал Бодряга.

Капитан судна Димитрий Димитриади добавил, что никто ничего им не объяснял.

«Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали... Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили», — сказал Димитриади.

Ранее министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что в стране не похищали российских граждан, их арестовали, когда те оказались в ливийских водах.

До этого член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал об освобождении россиян, которые находились в плену в Ливии. По его словам, из плена были освобождены четверо человек.

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