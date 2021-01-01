Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в Новый год в Чувашии

В Чувашии шесть человек погибли при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Возгорание произошло рано утром 1 января в Урмарском районе в деревне Орнары.

«После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения», — говорится на сайте ведомства.

В момент пожара в здании находился глава дома 1969 года рождения, его сожительница и ее две дочери с детьми одной из них. Мужчина оказался единственным, кому удалось выжить.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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