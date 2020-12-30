Гвинея начала экспериментальную вакцинацию «Спутником V»

Гвинея начала экспериментальную вакцинацию от коронавируса российской вакциной «Спутник V», заявил представитель национального агентства по вопросами санитарной безопасности Сори Кейра местным СМИ. Его слова приводит ТАСС.

По словам Кейры, правительство Гвинеи получило 60 доз препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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