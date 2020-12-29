Источник раскрыл личность главного фигуранта в деле о хищениях в РАНХиГС

Основным фигурантом в деле о хищениях в институте государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) является его директор Игорь Барциц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к ситуации источник.

«Основной фигурант дела — это директор института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц», — сказал он.

Ранее стало известно о еще одной фигурантке дела — декане факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлане Лариной. Лефортовский суд Москвы поместил ее под домашний арест по делу о мошенничестве.

До этого сообщалось, что ФСБ России пересекла схему хищения госсредств в РАНХиГС. Преступную схему организовал руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал. Было возбуждено дело по статье о мошенничестве.

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