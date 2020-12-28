Жителей Петербурга предупредили о метели в последние дни года

Управление МЧС России по Ленинградской области выпустило предупреждение для жителей региона о приближающейся метели, передает АБН.

По данным ведомства, метель придет в ближайшие два дня. Она ожидается с порывами до 15 м/с.

Как сообщает министерство, в понедельник, 28 декабря, на дорогах будет образовываться гололед.

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