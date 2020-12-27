Почти 20 тысяч жителей Петербурга остались без света

Почти 20 тысяч жителей Красносельского района Санкт-Петербурга остались без света из-за отключения на подстанции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление МЧС России.

По данным ведомства, в Красносельском районе города произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции Сосновая поляна.

В зону отключения попали 193 многоквартирных дома с общим населением 19,8 тысяч человек, указано в сообщении.

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