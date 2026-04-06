Тренер «Краснодара» обвинил «Ахмат» в уловках с полем перед матчем РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в видео на YouTube-канале команды заявил, что перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» не постриг газон на стадионе и сдул мячи.

«Они специально сдули мячи, не постригли поле. Хорошо, хотят играть так — давайте играть так. Мы готовы к любому футболу. Если надо, будем биться. Стандартами, любым способом, чтобы забрать три очка», — сказал Мусаев.

Игра прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей забитым мячом отметился колумбийский нападающий Джон Кордоба.

В компенсированное ко второму тайму время случились два удаления — Исмаэл Силва получил прямую карточку за удар локтем в лицо сопернику, а Александр Черников получил вторую желтую карточку за подкат.

После этой победы черно-зеленые набрали 52 очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче в рамках РПЛ «Краснодар» в гостях сыграет против петербургского «Зенита». Игра пройдет 12 апреля на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

