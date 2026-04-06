В Индии колесо обозрение обрушилось вместе с людьми, попав на видео

18-метровое колесо обозрение обрушилось в Индии и попало на видео

В индийском штате Уттар-Прадеш во время ночной ярмарки обрушилось 18-метровое колесо обозрения. По данным полиции, в результате происшествия пострадали как минимум 30 человек, среди них женщины и дети, пишет The Independent.

На кадрах видно, как аттракцион, на котором находились десятки посетителей, внезапно накренился в сторону, после чего вся конструкция рухнула на землю. Некоторые люди в этот момент оставались в кабинах колеса обозрения.

Сразу после обрушения свидетели бросились разбирать искореженные металлические конструкции и помогать пострадавшим, вытаскивая людей из-под обломков.

Полиция сообщила, что спасательная операция началась незамедлительно. На место происшествия были направлены шесть машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в ближайшие больницы.

По словам одного из очевидцев, во время работы сломалась одна из опор конструкции, из-за чего аттракцион потерял устойчивость и упал. Предварительные данные указывают на возможную техническую неисправность, которая могла быть обнаружена заранее.

Ранее в Индии переполненный аттракцион упал на землю и попал на видео.