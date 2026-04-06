Звезду сериала «Беверли-хиллз, 90210» и семерых детей госпитализировали после ДТП

Актриса, звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг попала в автокатастрофу в Калифорнии. Об этом сообщило издание Independent.

Утверждается что Спеллинг была за рулем и везла в машине четырех собственных детей и троих детей своих знакомых, когда в их автомобиль предположительно врезался водитель, ехавший на большой скорости на красный свет.

В результате аварии были повреждены два автомобиля. По данным СМИ, Спеллинг и все семеро детей, находившихся в ее машине, были госпитализированы на машинах скорой помощи. Они получили различные травмы, включая сотрясение мозга, порезы и ушибы.

У 52-летней Спеллинг пятеро детей от брака с Дином Макдермоттом: 19-летний Лиам, 17-летняя Стелла, 14-летняя Хэтти, 13-летний Финн и девятилетний Бо. Пара объявила о своем расставании в 2024 году и окончательно оформила развод в 2025 году.

Тори Спеллинг попадала в аварию в 2011 году. Тогда за беременной актрисой погнался фотограф, и она врезалась в стену. В это время в машине находились двое ее детей.

В 2025 году Тори Спеллинг пришлось эвакуироваться с детьми от охвативших Лос-Анджелес пожаров.

