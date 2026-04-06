Пропавшую 30 лет назад девочку-подростка нашли живой

В США спустя 30 лет нашли женщину, которая пропала при загадочных обстоятельствах в 1994 году, будучи еще подростком. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

Кристина Мари Планте исчезла в мае 1994 года из маленького городка в штате Аризона. На тот момент ей было 13 лет. В день исчезновения она пошла проведать лошадь в конюшне недалеко от дома и после этого не вернулась. Девочку искали по всему штату и за его пределами, но безрезультатно.

На протяжении многих лет дело оставалось открытым. Следователи периодически пересматривали улики и обрабатывали новую информацию. Внезапный прорыв в расследовании произошел лишь недавно, благодаря современным технологиям.

Кристину Мари нашли живой, но власти пока не раскрывают, где именно она была обнаружена и при каких обстоятельствах. Детали этого запутанного дела не разглашаются.

