Пропавшую 30 лет назад девочку-подростка нашли живой

Idris Solomon/Reuters

В США спустя 30 лет нашли женщину, которая пропала при загадочных обстоятельствах в 1994 году, будучи еще подростком. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

Кристина Мари Планте исчезла в мае 1994 года из маленького городка в штате Аризона. На тот момент ей было 13 лет. В день исчезновения она пошла проведать лошадь в конюшне недалеко от дома и после этого не вернулась. Девочку искали по всему штату и за его пределами, но безрезультатно.

На протяжении многих лет дело оставалось открытым. Следователи периодически пересматривали улики и обрабатывали новую информацию. Внезапный прорыв в расследовании произошел лишь недавно, благодаря современным технологиям.

Кристину Мари нашли живой, но власти пока не раскрывают, где именно она была обнаружена и при каких обстоятельствах. Детали этого запутанного дела не разглашаются.

До этого в США нашли женщину, похищенную своей же матерью в раннем детстве 42 года назад. Все это время она жила под другим именем и не подозревала, что числится пропавшей без вести.

По данным властей штата Кентукки, мать девочки увезла дочь, заявив, что переезжает в Джорджию раньше остальной семьи. Когда отец ребенка, Джозеф Ньютон, позже прибыл в штат, его жена и дочь уже исчезли. Матери ребенка предъявили обвинение во вмешательстве в опеку, а позже включили в список ФБР из «самых разыскиваемых беглецов по делам о родительских похищениях».

Ранее пропавший без вести 45 лет назад мужчина отыскал семью, когда к нему вернулась память.

 
