Стало известно о гибели ребенка в результате наводнения в Дагестане

В результате наводнения в Дагестане погибла 5-летняя девочка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации одного из районов республики.

Таким образом, число погибших из-за непогоды достигло четырех.

«Обнаружено тело 5-летней девочки недалеко от села Мамедкала Дербентского района. Девочка родом из села Великент. Ребенка унесло течением после подъема уровня воды на участке федеральной трассы в районе поселка Мамедкала», — сказали агентству.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом.

Вечером пресс-служба МЧС России заявила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе. В результате эвакуировали более четырех тысяч человек.

Ранее в Дагестане сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море.