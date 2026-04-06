В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Правительство Свердловской области внесло в заксобрание законопроект об ограничении розничной продажи алкоголя по времени и введении полного запрета в некоторые праздничные дни. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ предлагает ограничить время продажи алкоголя временем с 9:00 до 22:00 вместо 8:00 — 23:00. Кроме того, предлагается запретить торговлю спиртными напитками в Международный день защиты детей, День знаний и в День трезвости.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на очередном заседании 21 апреля. Согласно документу, ограничения на розничную продажу алкоголя не затронут заведения общественного питания с залами для обслуживания посетителей площадью свыше 30 квадратных метров. Сезонные залы при этом не учитываются.

Власти заявили, что при подготовке поправок руководствовались целями, обозначенными в концепции сокращения потребления алкоголя в стране на период до 2030 года. В департаменте информационной политики региона также привели комментарий главного врача Областной наркологической больницы, главного нарколога Свердловской области и Уральского федерального округа Антона Поддубного. По его словам, вводимые ограничения позволят добиться «снижения числа заболеваний» — сердечно-сосудистых патологий, болезней печени, ЖКТ, неврологических и психических расстройств. Специалист добавил, что для оценки результатов потребуется время, однако он уверен: это решение станет шагом к укреплению общественного здоровья и увеличению продолжительности жизни.

