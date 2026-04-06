Стало известно, почему не стоит ждать мира на Ближнем Востоке

Политолог Ярыгин: США и Ирану сейчас невыгодно садиться за стол переговоров
Truth Social/Reuters

Введение режима прекращения огня на 45 дней, которое, предположительно, обсуждается Соединенными Штатами и Ираном, не отвечает интересам ни одной из сторон, поэтому пока военный конфликт будет только усиливаться. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Григорий Ярыгин.

«Мы понимаем, что Ирану отсрочка не подходит ни в каком формате. Отсрочка даст время [США] переформатироваться и подготовиться к либо военным наземным [операциям], либо к военно-воздушным операциям союзников США и Израиля, может быть, и стран Залива. Поэтому перемирие не в интересах Ирана вообще. Я сомневаюсь, что речь о временном прекращении конфликта может идти каким-то образом. Скорее всего, будет эскалация», — подчеркнул он.

В таких условиях, указал Ярыгин, Соединенным Штатам тоже невыгодно перемирие, потому что на данный момент им нечего предъявить общественности в качестве победного результата военной кампании против Ирана.

«Поэтому я сомневаюсь в том, что действительно речь идет на уровне людей, которые принимают решения, о какой-то временной приостановке конфликта. Она не в интересах ни одной из сторон», — считает американист.

6 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного режима прекращения огня.

По их данным, в переговорах также участвуют региональные посредники в лице Пакистана, Египта и Турции, которые рассчитывают, что временное прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта. При этом собеседники портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало», однако переговоры могут помочь избежать дальнейшей эскалации — ударов по Ирану и ответных атак Тегерана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

Ранее Иран высмеял требование Трампа открыть Ормузский пролив.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

