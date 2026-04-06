Планировавший сбить самолет экс-мэр Махачкалы отсудил сотни тысяч рублей компенсации

Осужденный за терроризм экс-мэр Махачкалы отсудил ₽346 тысяч за поездки адвоката
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, который отбывает пожизненное наказание в колонии №6, известной как «Черный дельфин», отсудил 346 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что осужденному компенсировали расходы за поездки адвоката из Москвы в Соль-Илецкий районный суд в Оренбургской области в 2023 году на заседание по условиям содержания. 72-летний Амиров, имеющий инвалидность второй группы, требовал оборудовать камеру под нужды колясочника и установить раковину. Кроме того, экс-мэр Махачкалы жаловался на резкий запах в прогулочном дворике. Однако его иск был отклонен.

В июле 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Саида Амирова виновным в подготовке террористического акта. Следствие установило, что чиновник намеревался при помощи переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» уничтожить пассажирский самолет, на борту которого должен был быть депутат Народного собрания Дагестана и управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, считавшийся политическим конкурентом Амирова. Амирова приговорили к пожизненному сроку.

В 2022 году в собственность государства перешло имущество Амирова стоимостью более 5 млрд рублей. Речь идет о 356 объектах недвижимости, в том числе 173 земельных участках.

Саид Амиров был мэром Махачкалы с 15 февраля 1998 года по 14 июня 2013 года. В 2013 году для его задержания была проведена силовая операция: перекрыты несколько улиц города бронетранспортерами и спецназом. Его самого вывезли на вертолете.

После покушения в 1993 году Амиров лишился возможности ходить. Он просил суд об условно-досрочном освобождении, но получил отказ.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда рублей.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
