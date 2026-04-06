Песков не стал подтверждать визит Уиткоффа и Кушнера в Киев после Пасхи

Песков: Кремлю ничего неизвестно о поездке Уиткоффа и Кушнера в Киев после Пасхи

Кремль не располагает достоверной информацией о якобы готовящейся поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев после Пасхи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Доподлинно нам неизвестно о том, что он (визит. — «Газета.Ru») планируется», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что слышал заявления представителей Киева, что такой вопрос якобы стоит на повестке дня.

4 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что после Пасхи в Киев может прибыть делегация США во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также сенатором Линдси Грэмом. Отмечается, что это может стать первым визитом переговорной команды США на Украину.

Буданов подчеркнул, что ключевым вопросом для Киева остаются гарантии безопасности со стороны Вашингтона в случае возможных договоренностей с Москвой. По его словам, по этому направлению уже достигнут определенный прогресс. Он также сообщил о просьбе партнеров Киева ограничить удары по энергетической инфраструктуре РФ на фоне роста мировых цен на нефть, связанного с ситуацией на Ближнем Востоке.

