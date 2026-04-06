Анна Седокова потеряла на бизнесе почти 2 млн рублей

Певица Анна Седокова потеряла почти 2 млн рублей на бизнесе по продаже одежды. Подробности выяснила «Газета.Ru».

Согласно бухгалтерской отчетности, компания ООО «Ла Стори», принадлежащая экс-солистке группы «ВИА Гра», за 2025 год заработала только 211 тысяч рублей. При этом убытки составили 1,9 млн рублей. Также у бизнеса Седоковой есть задолженность по кредитам в размере 27 тысяч рублей.

Свой бренд певица создала в 2016 году. Первое время фирма показывала хорошие финансовые результаты. В 2020 году Седокова даже смогла заработать 25 млн рублей. Однако после этого выручка стала падать. В 2024 году артистка получила лишь 2 млн рублей с продажи своей продукции.

Анна Седокова сейчас втянута в судебные разбирательства с семьей бывшего мужа Яниса Тиммы. Родственники баскетболиста добиваются разделения его имущества и признания брачного договора недействительным. Также до этого они обвиняли артистку в доведении Тиммы до самоубийства. Однако Седокова все отрицает и считает, что близкие спортсмена пытаются на ней нажиться.

Ранее Анна Седокова рассказала, что Янис Тимма оставил сыну наследство.

 
