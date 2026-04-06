В Киеве приспустили главный флаг Украины

Главный флаг Украины на Печерских холмах в Киеве оказался приспущен 6 апреля. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В материале говорится, что главный флаг Украины временно приспустили из-за плохой погоды. 6 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В администрации приняли решение приспустить флаг, чтобы его, по всей видимости, не повредил сильный ветер.

В конце прошлого года неизвестные запустили дрон с российским флагом в небе над Киевом. По информации местных СМИ, квадрокоптер с триколором поднялся в небо, некоторое время полетал, а затем стал падать. Отмечается, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

Позже в полиции Киева назвали инцидент фейком. Однако затем правоохранители изменили точку зрения, заявив, что в Киеве действительно был поднят беспилотник. Как уточнил спикер Нацполиции, правоохранители устанавливают детали происшествия.

Ранее на улицах Киева засняли военную технику с российскими флагами.