В Москве авария парализовала движение в сторону центра

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На СВХ (в районе Зеленоградской улицы, 11) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, движение транспорта в сторону центра затруднено на 1,8 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Уфе Lada влетела в автомобиль с 20-летними людьми. В момент столкновения в автомобиле находились четверо 20-летних людей. В результате ДТП они получили тяжелые травмы: сейчас пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии. По словам их родственников, водитель Lada в момент аварии находился в состоянии опьянения.

Кроме того, в Калининграде троллейбус, перевозивший пассажиров, загорелся на ходу. На место пожара прибыли медики, чтобы оказать необходимую помощь четырем пострадавшим. Травмы пассажиры получили, когда выбирались через разбитые окна из горящего троллейбуса.

Ранее в Хакасии школьница уехала от родителей на неизвестном авто.