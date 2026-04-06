ФСБ предотвратила теракт против курского чиновника

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт против курского чиновника
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт, который готовился Киевом в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

По подозрению в совершении преступления задержан гражданин России 1974 года рождения. Мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По заданию куратора он наблюдал за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области «с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства». Полученные фото и видео он направлял через мессенджер противнику.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «Подготовка к теракту», «Госизмена», «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Участие в террористическом сообществе» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Агенту Украины грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого в Москве предотвратили теракт против высокопоставленного «руководителя правоохранительной системы». По данным ФСБ, Служба безопасности Украины (СБУ) планировала дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения объектом бизнес-центра. Это могло привести к большому количеству жертв среди гражданского населения.

Уточняется, что взрывчатка была заложена в багажник электроскутера. Полтора килограмма взрывчатого вещества были замаскированы под бытовую зарядную станцию. Сейчас правоохранители разыскивают причастных к преступлению.

Ранее ФСБ показала СВУ, которым собирались подорвать силовика в Москве.

 
