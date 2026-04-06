Пострадавшим в Новороссийске детям предстоит продолжительное лечение

В Краснодар доставили двух детей из Новороссийска, пострадавших при атаке БПЛА
Vladimir Baranov/Global Look Press

Двух детей, пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Новороссийск, транспортировали в Краснодар. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В заявлении подчеркивается, что несовершеннолетним предстоит продолжительное лечение.

«Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отмечается в тексте.

Всего во время атаки дронов на Новороссийск пострадали 10 человек. Изначально госпитализировали восьмерых жителей, позднее в медицинские учреждения обратились еще два гражданина.

Украинские военные начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля и продолжили ночью. В ряде городов, включая Сочи и Новороссийск, системы оповещения и оперативные службы были приведены в состояние готовности. Как рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко, обломки одного БПЛА упали на многоквартирный жилой дом в Южном внутригородском районе. Более того, поступали сведения о возгораниях в Восточном внутригородском районе.

Ранее в Геленджике после атаки беспилотников на неделю закрыли детский сад.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
