В Иране убит глава разведки КСИР

Глава разведки КСИР Маджид Хадеми погиб во время атаки США и Израиля

Глава разведки Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) генерал-майор Маджид Хадеми погиб во время атаки США и Израиля. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит иранское агентство Fars.

По информации журналистов, Маджид Хадеми погиб утром 6 апреля. В КСИР назвали его высокоуважаемым генералом, который искренне и смело служил революции, режиму и исламской родине почти полвека. Также в КСИР отметили значительный вклад Хадеми в области разведки и безопасности страны.

13 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог получить серьезные увечья в результате американского удара. По его словам, Хаменеи, вероятно, обезображен. Кроме того руководитель Исламской Республики, по словам Хегсета, «напуган» и «находится в бегах». В доказательство своих слов министр войны привел недавнее обращение Хаменеи к нации, которое было зачитано диктором по телевидению, а с верховным лидером не было ни видео, ни аудиозаписи.

До этого президент США подтвердил, что верховный лидер Ирана пострадал при ударе. Американский лидер допустил, что Хаменеи жив, но в тяжелом состоянии.

Ранее «Газета.Ru» публиковала список иранских чиновников, убитых в войне с США и Израилем.