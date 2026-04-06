Автобус с группой детей из Кузбасса застрял в Югре

В Югре застрял автобус, на котором группа из восьми детей возвращалась после мероприятия, прошедшего в Томске, в Кемерово. Об этом сообщил Сiбдепо со ссылкой на родителей одного из детей.

По их словам, рейс, на котором изначально должна была ехать группа, оказался отменен два дня назад без предупреждения. Тогда родителям удалось приобрести билеты на автобус, отходивший 5 апреля в 17:50. В то время, как транспорт с детьми проезжал через Югру, у него начало течь моторное масло. В итоге водитель остановился на вокзале, заявив, что продолжать поездку нельзя. Группа детей оказалась в чужом городе без понимания, когда их заберут.

В томском автовокзале заявили, что за произошедшее ответственен кемеровский перевозчик, поскольку сам автовокзал только продает билеты.

Сейчас восемь детей уже вернулись домой. Однако родители требуют объяснить, почему за отмененный рейс вернули только часть средств, а также почему каждый ребенок был вынужден добираться до дома самостоятельно в то время, когда в Кемерове уже перестает работать общественный транспорт.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!