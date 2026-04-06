Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме призвали лишить Украину доступа к морю: «Уничтожить несколько судов»

Виталий Белоусов/РИА Новости

Необходимо полностью перекрыть движение морских судов для Украины, уничтожив несколько кораблей, двигающихся под флагом республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он напомнил, что Киев продолжает атаковать любые российские суда, «до которых может дотянуться». Украина совершает террористические акты «везде», а с террористами вести переговоры всегда очень трудно, указал политик. В связи с этим, считает Чепа, должны быть приняты «соответствующие действия».

По его словам, если террористы, как и у криминальных структур, чувствуют бездействие, то у них «развязываются руки».

«Считаю, что нужно полностью перекрыть все движение морских судов с Украины, для этого уничтожить несколько судов, которые двигаются под украинским флагом либо под другими флагами, но с грузом, поставляемым на Украину», — сказал Чепа.

Парламентарий отметил, что корабли перевозят в основном военные грузы. Нужно предупредить Украину, что «будут приниматься еще более жесткие меры». Только такой «сверхадекватный ответ» остановит «террористов», считает Чепа.

До этого стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал сухогруз с пшеницей в Азовском море, впоследствии судно затонуло.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на берегу были найдены девять членов экипажа. Старший помощник капитана не выжил, судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной.

Суда «Волго-Балт» — это крупные грузовые корабли смешанного типа «река-море», оборудованные четырьмя грузовыми трюмами с люками, баком, ютом, двойными стенками и дном, а также машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

Ранее президент Финляндии испугался «удара» России по Лондону и Хельсинки.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!