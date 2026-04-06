В Госдуме призвали лишить Украину доступа к морю: «Уничтожить несколько судов»

Необходимо полностью перекрыть движение морских судов для Украины, уничтожив несколько кораблей, двигающихся под флагом республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он напомнил, что Киев продолжает атаковать любые российские суда, «до которых может дотянуться». Украина совершает террористические акты «везде», а с террористами вести переговоры всегда очень трудно, указал политик. В связи с этим, считает Чепа, должны быть приняты «соответствующие действия».

По его словам, если террористы, как и у криминальных структур, чувствуют бездействие, то у них «развязываются руки».

«Считаю, что нужно полностью перекрыть все движение морских судов с Украины, для этого уничтожить несколько судов, которые двигаются под украинским флагом либо под другими флагами, но с грузом, поставляемым на Украину», — сказал Чепа.

Парламентарий отметил, что корабли перевозят в основном военные грузы. Нужно предупредить Украину, что «будут приниматься еще более жесткие меры». Только такой «сверхадекватный ответ» остановит «террористов», считает Чепа.

До этого стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал сухогруз с пшеницей в Азовском море, впоследствии судно затонуло.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на берегу были найдены девять членов экипажа. Старший помощник капитана не выжил, судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной.

Суда «Волго-Балт» — это крупные грузовые корабли смешанного типа «река-море», оборудованные четырьмя грузовыми трюмами с люками, баком, ютом, двойными стенками и дном, а также машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

