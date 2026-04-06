В «Спартаке» оценили шансы пригласить на матч легендарного тренера клуба АПЛ

Спортдир «Спартака» Кахигао: будет сложно пригласить Венгера на матч команды
Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао считает, что будет сложно пригласить легендарного французского тренера Арсена Венгера на матч московской команды. Его слова приводит Sport24..

«Думаю, это будет сложно реализовать. Сейчас он занят подготовкой к чемпионату мира», — сказал Кахигао.

Кахигао и Венгер вместе работали в лондонском «Арсенале». 76-летний тренер возглавляет отдел Международной федерации футбола (ФИФА) по глобальному развитию.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 41 набранным очком занимает шестое место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.

В последнем матче красно-белые обыграли «Локомотив». Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

В ближайшем матче «Спартак» 8 апреля сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее в «Спартаке» объяснили, зачем выпустили 16-летнего игрока против «Локомотива».

 
