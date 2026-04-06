Медведев заявил, что не собирается выигрывать 20 турниров «Большого шлема»

Медведев: я очень хороший игрок, но не собираюсь выигрывать 20 «Шлемов»

Десятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в видео на YouTube-канале турнира в Монте-Карло оценил свою форму в текущем сезоне.

«Я не доволен тем, что не смог показать это [хорошую игру] на всех турнирах, в которых участвовал, но таков теннис. В этом и разница между теми, кто выигрывает 20 турниров «Большого шлема», и мной: я очень хороший игрок, но не собираюсь выигрывать 20 «Шлемов», — сказал Медведев.

23 марта Медведев уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (https://www.gazeta.ru/tags/person/fransisko_serundolo.shtml) в третьем круге «Мастерса» в Майами. Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:4, 5:7.

В ночь на 16 марта Медведев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе представителю Италии (https://www.gazeta.ru/tags/geo/italiya.shtml) Яннику Синнеру. Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Медведев стал седьмым сеяным игроком на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло, что позволило ему пропустить стартовый круг. В матче 1/32 финала россиянин сыграет с победителем встречи Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маттео Берриттини (Италия).

Ранее Медведев сохранил место в топ-10 рейтинга ATP.