Ученый назвал лучшие упражнения для «возрастных» суставов

Для сохранения здоровья суставов с возрастом важны йога и упражнения с низкой ударной нагрузкой, такие как плавание и аквааэробика. Дополнительно нужно практиковать ходьбу по неровной поверхности. Об этом изданию The Conversation рассказал профессор спортивной медицины Канберрского университета Гордон Уоддингтон.

По словам эксперта, с возрастом уменьшается количество хрящевой ткани и синовиальной жидкости — густой смазки, которая снижает трение между суставными поверхностями и снабжает хрящ питательными веществами. При этом хрящевая ткань почти не восстанавливается, поскольку не имеет собственного кровоснабжения. Ее постепенное разрушение приводит к развитию остеоартрита — заболевания, которым страдают более 500 миллионов человек по всему миру.

Несмотря на опасения многих людей, физическая активность может не вредить суставам, а наоборот защищать их. Движение помогает распределять синовиальную жидкость внутри сустава и доставлять питательные вещества к хрящам. Кроме того, мышцы вокруг суставов работают как амортизаторы, снижая нагрузку на кости.

«Особенно полезны упражнения с низкой ударной нагрузкой — например, плавание, аквааэробика и езда на велосипеде. В воде тело теряет до 90% своего веса, что значительно уменьшает давление на суставы. Силовые упражнения, направленные на мышцы бедра, также помогают уменьшить боль в коленях», — отмечает ученый.

Уоддингтон добавил, что полезными могут быть и мягкие тренировки, такие как йога и тайцзи. Они укрепляют мышцы, улучшают гибкость и координацию.

«Ходьба по неровной поверхности — по траве, песку или гравию — дополнительно развивает проприоцепцию, то есть способность тела контролировать положение в пространстве. Это снижает риск травм суставов в результате падений», — пояснил специалист.

Специалисты советуют начинать тренировки постепенно, выполнять упражнения рядом с опорой и при необходимости консультироваться с физиотерапевтом, чтобы подобрать безопасную программу занятий.

