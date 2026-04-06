В микрорайоне Геленджика ввели режим локальной чрезвычайной ситуации

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем канале на платформе Max, что в микрорайоне Голубая Бухта после атаки украинских беспилотников ввели режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС).

По словам Богодистова, такое решение было принято после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал оперативный штаб Краснодарского края, здание детского сада в микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике получило повреждения в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников. По словам главы города Алексея Богодистова, было решено закрыть дошкольное учреждение на ближайшую неделю. На это время 120 воспитанников переведут в ближайшие детские сады Северного микрорайона.

Вооруженные силы Украины начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля. Системы оповещения и оперативные службы в ряде городов — Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике — были приведены в состояние готовности. По последним данным, в результате ударов пострадали 10 человек.

Ранее появилось видео с последствиями удара БПЛА по жилым домам в Новороссийске.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!