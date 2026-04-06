В микрорайоне Геленджика ввели режим локальной чрезвычайной ситуации

Глава Геленджика Богодистов: после атаки ВСУ в Голубой Бухте ввели режим ЧС

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем канале на платформе Max, что в микрорайоне Голубая Бухта после атаки украинских беспилотников ввели режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС).

По словам Богодистова, такое решение было принято после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал оперативный штаб Краснодарского края, здание детского сада в микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике получило повреждения в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников. По словам главы города Алексея Богодистова, было решено закрыть дошкольное учреждение на ближайшую неделю. На это время 120 воспитанников переведут в ближайшие детские сады Северного микрорайона.

Вооруженные силы Украины начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля. Системы оповещения и оперативные службы в ряде городов — Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике — были приведены в состояние готовности. По последним данным, в результате ударов пострадали 10 человек.

Ранее появилось видео с последствиями удара БПЛА по жилым домам в Новороссийске.