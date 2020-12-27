Диетолог рассказала о полезных блюдах на новогоднем столе

Диетолог, заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ирина Дядикова рассказала, как накрыть стол вкусно и полезно. Об этом пишет «Российская газета».

«Традиционная рождественская кухня — птица или мясо целиком и овощные зеленые салаты. Стол, конечно, должен быть праздничным. И если это птица, то пятикилограммовой индейке лучше предпочесть маленькую утку с яблоками», — отметила специалист.

Также она посоветовала при запекании не обкладывать птицу жареным картофелем и заменить его яблоками и сухофруктами.

Вместо мяса можно приготовить рыбу, например, запечь красную рыбу в фольге или сделать фаршированную или заливную рыбу.

При готовке оливье диетолог рекомендовала обойтись без майонеза, заправив салат йогуртом и соком грейпфрута. В сельдь под шубой вместо картофеля лучше нарезать яблоко и заправить самодельным соусом из растительного масла, лимона, пряностей и желтка яйца.

Кроме того, Дядикова напомнила, что нельзя есть много мандаринов за раз, так как их сок достаточного агрессивен. Стоит также избегать солений и маринадов — в них содержится много уксуса и соли, поэтому на новогодний стол лучше поставить свежие овощи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Диетологи дали советы по распитию шампанского в Новый год

— Набиуллина назвала стоимость ингредиентов для оливье в 2020 году

— Кинолог призвал не кормить собак новогодним оливье и красной икрой