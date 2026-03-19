Названы первые шаги при утечке интимных фото в сеть

В Роскачестве рассказали, какие первые шаги должен предпринять человек в случае утечки персональных данных или интимных снимков в Telegram-каналах или соцсетях. В беседе с «Лентой.ру» специалисты пояснили, что следует действовать быстро и по плану.

Первое, что стоит сделать — задокументировать факт распространения данных или фото. Для этого необходимо сохранить ссылки и сделать скриншоты материалов, которые были опубликованы. В Роскачестве пояснили, что эта информация необходима для обращения в правоохранительные органы. После этого россияне могут воспользоваться специальными формами, которые есть на всех платформах в соцсетях, чтобы пожаловаться на нарушение приватности.

Главного юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков отметил, что распространение личной информации в интернете без разрешения подпадает под действие статьи 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Следующим шагом, который стоит предпринять — обращение в полицию с заявлением, чтобы привлечь их к ответственности злоумышленников. В Роскачестве обратили внимание, что преступление считается совершенным, если публикацию посмотрел хотя бы один человек. В этом случае максимальное наказание по этой статье — от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

В Роскачестве рассказали, что утечки чаще всего происходят по нескольким сценариям. В первом случае киберпреступники намеренно сливают информацию в интернет, в другом случае — это утечки на сайтах и в приложениях. В третьем случае — люди сами открывают доступ, не разобравшись в настройках облачных сервисов.

Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют не вводить свои персональные данные на сайтах, предлагающих проверить, не оказались ли они в утечках. Вбивая свои паспортные данные в такие базы, вы рискуете передать информацию мошенникам. Также следует следить за настройками хранилищ и отключать синхронизацию папок, которые не должны попасть в сеть. Сложные пароли и двухфакторная аутентификация также помогут избежать слива информации в интернет.

