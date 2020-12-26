В Татарстане из-за метели отменили автобусные рейсы

В Татарстане из-за сильной метели отменили автобусные рейсы и грузовые перевозки, сообщила пресс-служба МВД по региону.

«С 17.00 вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, а с 19.00 для грузового транспорта на федеральных автомобильных дорогах Татарстана (М-7 «Волга», Казань - Ульяновск, Казань - Оренбург)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что синоптики предупредили о снегопаде, метели и ветре до 21 м/с 26 и 27 декабря. На дорогах могут образоваться заносы.

Госавтоинспекция также призвала не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости.

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