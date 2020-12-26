Стрельба произошла в Берлине, трое человек пострадали

Стрельба произошла в районе Берлина Кройцберг рано утром в субботу, 26 декабря. Об этом информирует газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию.

Отмечается, что по меньшей мере пострадали трое человек.

По данным газеты, двое раненых были обнаружены на улице Штреземанштрассе недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Спустя некоторое время полиция нашла еще одного мужчину с травмой ноги у канала Ландверканаль.

В настоящее время ведется расследование. В операции задействован вертолет.

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