Стрельба произошла в Берлине, трое человек пострадали
Анна Светлова
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Стрельба произошла в районе Берлина Кройцберг рано утром в субботу, 26 декабря. Об этом информирует газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию.
Отмечается, что по меньшей мере пострадали трое человек.
По данным газеты, двое раненых были обнаружены на улице Штреземанштрассе недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Спустя некоторое время полиция нашла еще одного мужчину с травмой ноги у канала Ландверканаль.
В настоящее время ведется расследование. В операции задействован вертолет.
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