Пьяный пассажир избил бортпроводника во Внуково

В московском аэропорту Внуково нетрезвый пассажир избил бортпроводника во время попытки пройти на рейс. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сотрудник авиакомпании не разрешил мужчине пройти на рейс. После этого, по данным телеканала, пьяный пассажир нанес бортпроводнику удары по лицу и телу.

В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы рук.

Нетрезвый мужчина был задержан сотрудниками полиции.

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